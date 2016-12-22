地方政府財源不足 財政部：需靠中央補助款挹注

2016-12-22 09:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院財政委員會今日審查「有關補助直轄市及縣市暨融資財源調度」的報告，行政院主計總處報告指出，106年度編列補助直轄市及縣市一般性及專案補助款總計1623億元；財政部報告則說明，各縣市自有財源偏低，均高度仰賴中央補助款挹注，補助收入對地方財政相當重要。

主計總處報告指出，106年度編列補助直轄市及縣市一般性補助款為1338億元、保障財源補助款40億元、直轄市與縣市平衡預算補助款245億元，三項合計共1623億元；災害準備金則編列20億元、第二預備金為74億元。

根據主計總處規劃，1338億元一般性補助款主要用途劃分為教育補助經費500億元，基本設施補助經費345億元、社福補助經費347億元，以及一般性財政短差補助經費146億元，相關預算中央機關已與各縣市地方府共同研商確定。

財政部報告則指出，地方政府歲入來源包括地方自行課徵的稅收、國稅直接分成及上級政府統籌分配的稅款、補助款收入、非課稅收入等，因各縣市自有財源偏低，仰賴中央補助款，補助收入對地方財政極重要。