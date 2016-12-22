12/22重要財經新聞一覽

2016-12-22 09:28

自由時報財經︰一例一休新制 明起3階段上路

勞基法部分修正條文將從廿三日（週五）起分三階段上路。一例一休、休息日加班費加碼等明起率先實施；刪除七天國定假日、特休假變革，將從明年元旦起實施；輪班勞工兩次勤務間須至少休息十一小時，則由行政院另訂實施時間。估計新制將影響全台近九○○萬勞工。

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