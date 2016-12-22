12/22重要財經新聞一覽
自由時報財經︰一例一休新制 明起3階段上路
勞基法部分修正條文將從廿三日（週五）起分三階段上路。一例一休、休息日加班費加碼等明起率先實施；刪除七天國定假日、特休假變革，將從明年元旦起實施；輪班勞工兩次勤務間須至少休息十一小時，則由行政院另訂實施時間。估計新制將影響全台近九○○萬勞工。
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蘋果日報財經︰台積電前大將 蔣尚義出任中芯獨董
中國最大晶圓代工廠中芯國際昨於香港證交所宣布，將延攬台積電（2330）前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，由於蔣在台積電地位崇高，曾2度退休，但被董事長張忠謀請回追趕先進製程，拉開與競爭對手差距，因此昨消息一出震撼業界。網友憂心忡忡，認為中國和台灣半導體競爭，現在又是政治敏感時刻，「其中是否有戲？」
工商時報財經︰熱錢閃離歐元區 歐元兌美元快至1：1
歐元區爆發史上最大資金撤離潮！歐洲央行（ECB）公布最新資料顯示，截至今年9月底的一年之內，歐元區金融市場總計出現近5,300億歐元的淨流出，失血金額創史上新高；歐元受此打擊跌破1.04美元支撐、創近14年新低，市場分析師紛紛預估明年就會跌至1比1的平價。
中國時報財經︰仰德二少爺李昌霖砸百億買麥當勞 國賓飯店︰大股東家族個人投資
台灣麥當勞交易案，傳出花落仰德集團！仰德集團旗下國賓飯店昨日發表聲明，證實這是大股東家族的個人投資；市場上更直指，背後買家就是仰德二少爺李昌霖，有望成為全台超過400家麥當勞門市的新主人。
經濟日報財經︰蔣尚義任職中芯 張忠謀知道
中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際昨（21）日宣布延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，震撼半導體界，業界擔心半導體人才流失。
星島日報財經︰沽空機構狙擊頻失效 中國信貸反擊夾淡倉
臨近年尾，沽空機構先後出報告狙擊3間民企，不過今次出師不利戰果欠佳，3間民企復牌後股價表現硬淨，若沽空機構有大手沽空，基本要蝕錢收場。反駁沽空機構指控後復牌的中國信貸（8207）昨日急升近23%，開市高開逾14%後，其後升幅擴大，最多升28%，收市報0.87元。分析認為，沽空機構多番出手之後，投資者摸清遊戲規則趨向理性，不再盲目恐慌性拋售，出現人踩人情況，惟預期沽空機構將會繼續狙擊民企。
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