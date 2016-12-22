11月失業率3.87％ 下降0.08個百分點

2016-12-22 09:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處今日上午公布11月失業率3.87%，較10月下降0.08個百分點；11月失業人數則是45.5萬人，較10月減少9千人，主要是景氣回溫及畢業生求職潮結束所致。

根據主計總處調查，11月就業人數1130.7萬人，較10月增加1.6萬人；11月失業人數45.5萬人，較10月減少9千人，其中初次尋職失業者減少7千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業減少1千人，對原有工作不滿意而失業者則增加2千人。

其中，青年失業問題仍嚴重，11月20至24歲失業率12.73%最高，較10月下降0.15個百分點；15至19歲失業率9.55%次高，下降0.08個百分點；25至29歲失業率6.67%，下降0.12個百分點。

主計總處表示，1至11月平均失業率3.93%，較去年同期上升0.16個百分點，仍是近7年來同期首度上升，主因去年下半年以來景氣低緩所致；不過，近幾個月季節調整後失業率下降，失業情勢略好轉。