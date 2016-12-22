蔣尚義轉戰中芯 媒體爆有兩種可能
2016-12-22 10:25
蔣尚義（右）出任中國晶圓代工大廠中芯獨董，事先已知會張忠謀（左）。（資料照，記者洪友芳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中國晶圓代工大廠中芯國際昨宣布，將委任前台積電共同執行長蔣尚義為該公司第3類獨立非執行董事，此消息一出震撼業界。蔣尚義在敏感時機出任中芯獨董，市場解讀背後將有特殊意義，可能是台積電董事長張忠謀的高招。
據《經濟日報》報導，張忠謀默許蔣尚義出任中芯獨立董事，市場分析背後有獨特意義。台積電從中芯成立以來，雙方恩怨糾葛16年，最終和解，台積電目前也入股中芯0.5%股權。中國半導體產業，想要在2020年要達成50%自製率，中國也希望台積電對其半導體發展有所貢獻，蔣尚義可能就是最佳人選。張忠謀2014年也曾表示，能夠協助中國扶植半導體產業。
報導提到，另一種可能性，就是蔣尚義為成就個人舞台，去中國發展。談到利益面，金錢應不是蔣尚義的考量因素，蔣尚義於1997年回台加入台積電任職研發副總經理，以台積電的薪資福利制度，全年薪資在5000萬至1億元之間。
本報報導，台積電表示，蔣尚義對該公司貢獻大，公司對他也很敬重，相信以他的為人處事，即使出任中芯獨董也不會做出有損台積電利益的事情。
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