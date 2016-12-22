碳鋼焊管銷加爭議 世貿裁決有利台灣
2016-12-22 00:54
〔中央社〕台灣向世界貿易組織（WTO）投訴，加拿大對台灣部份銷加鋼鐵產品課徵反傾銷關稅，WTO爭議小組委員會今天的裁決大體上有利於台灣。
這項裁決與特定的碳鋼焊管以及所根據的特定加拿大法條有關，裁決認為，加拿大違反了WTO的反傾銷協議，但中華台北也未能提出某些論點。
加拿大在2012年對來自台灣的部份碳鋼焊管課徵關稅，台灣則於2015年1月向世貿組織提告。台灣在反傾銷關稅課徵前年銷加拿大約1900萬美元的碳鋼焊管，後來驟降至約500萬美元。
台、加雙方有60天的時間，可就此裁決提起上訴。
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