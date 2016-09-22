振興觀光 立委建議將800萬勞工納國民旅遊卡

2016-09-22 11:53

〔記者陳梅英／台北報導〕新政府上台後，中國政府透過政治手段縮減中客人數，讓國內觀光業者叫苦連天，民進黨立委陳明文今日在立法院經濟委員會上建議國發會將800萬勞工納入國民旅遊卡，鼓勵國內觀光，投入1200億元，可帶動3200多億元觀光效益，振興台灣觀光不需要靠中客；國發會主委陳添枝回應表示，意見很新穎，要研究一下。

國發會今日由陳添枝赴立法院經濟委員會做業務報告，不少立委關切來台中客人數減少對經濟影響，立偉黃偉哲並指出，中國就是要我們說出那4個字（九二共識）通關密碼，否則除了中客縮減，可能還有一些其他招數出來，國發會對此有何因應？

陳添枝表示，影響台灣經濟最大的還是出口，中客佔台灣整體觀光客4成多，如果持續減少對經濟是有影響，尤其對某類型觀光產業，對整體經濟影響則需要精算，主計總處對今年經濟成長最新預估是2.19%，景氣已經回升，下半年表現會優於上半年。

陳明文則建議乾脆將國內800萬勞工納入國民旅遊卡。

陳明文表示，目前國民旅遊卡僅限於公務員使用，根據統計48萬人的公務員，花76億元，帶動約200億元觀光效益，若把800萬勞工全部納入國民旅遊卡，則一年花費1200億元，也可帶動3200億元觀光效益。

國民旅遊卡簡稱國旅卡，於2003年開始實施，使用者僅限於公務員，目前使用人數有48萬人，每人每年平均可用額度有1萬6000元，均由政府補助，而政府一年補助76億元，根據陳明文說法，一年可帶動200億元觀光效益。