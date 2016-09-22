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電競一哥微星 遭賣單調節股價小跌

2016-09-22  11:42

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來因搶搭電競熱潮、頻頻在世界電競賽事爭取曝光率的主機板大廠微星（2377）很熱門，甚至躋身大型權值股之列，今天遭賣單調節，盤中下跌2.75％，報81.3元。

法人表示，微星的支撐價位79.61元、壓力價位86.4元，之前漲多創下波段新高，今失守五日均線，十日均線有守，融券餘額除以融資餘額的比率「券資比」37.31%，仍屬安全，沒有軋空危機。

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  • 微星（2377）。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    微星（2377）。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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