美國聯準會利率按兵不動 為年底前升息指路

2016-09-22 11:15

〔記者卓怡君／台北報導〕美國聯準會FOMC會議結果一如市場預期，維持0.25%~0.5%的利率水準不變，並調降今年經濟成長預估值與明年的利率預估水準，9月暫緩升息消息一出，激勵美元應聲走貶，股債市連袂上漲，國際油價亦同步走揚。

摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）說明，儘管美國聯準會9月做出利率不變決議，但主席葉倫於會後記者會上表示，鑒於美國經濟基本面穩健復甦，未來將維持漸進式升息步伐，並重申後續將持續密切觀察經濟數據與國際金融環境發展，在一定條件下今年底前將升息一次。

此外，施厚德指出，聯準會對於2016年底的利率水準預估自6月份的0.875%下調至0.625%，聯準會官員對於升息次數的預期亦再一次下調，6月份時預計今明年分別升息兩次與三次；而本次會議上，聯準會預估今年升息一次，明年兩次，整體預估較6月份更為溫和。

施厚德分析，葉倫本次雖暗示年底前將升息，言論稍偏鷹派，卻同步調降經濟通膨與利率水準預估等數據，釋放出溫和政策訊息，儘管美國近期就業市場動能趨緩，但長線就業市場將持續復甦，加上消費者信心與支出動能仍持續增溫，有利於刺激經濟增長，預期未來聯準會仍將維持漸進式升息步伐，唯升息的幅度有限。由於美國聯準會下次會議將於11月1日至2日舉行，是美國總統大選的前一周，市場普遍預期聯準會應會避免於選前做出恐牽動投資人敏感神經的舉措，因此，觀察最新聯邦基準利率期貨價格，11月份聯準會升息機率僅21%，12月升息機率逾六成。

摩根策略總報酬基金經理人泰利博‧謝克（Talib Sheikh）強調，眼見美國採取漸進式升息，歐日央行維持寬鬆，低利率環境料將延續，有利於收益型資產表現，加上美國經濟穩健復甦，未來美元指數將維持高檔盤整，看好美股與美元信用債券前景，建議投資人可透過高收益債或多重資產策略作為核心配置。

在預期未來美元漲勢有限下，新興市場可望續有表現，謝克指出，近期新興市場經濟出現復甦跡象，且資金題材持續發酵，預期新興市場股債資產具進一步表現空間，尤其亞洲經濟基本面穩健且資金動能強勁，看好東協與中國等市場前景。再者，隨著油價與原物料價格持續回溫，未來包含天然資源與俄羅斯等題材後勢表現亦值得期待。

展望未來，謝克分析，全球股債資產可望受惠於目前寬鬆環境，但考量全球政經仍充滿不確定性，包含美國升息時點、歐日貨幣政策走向、義大利公投、美國總統大選、全球經濟低增長等變數，皆恐再次引發市場波動。謝克（Talib Sheikh）建議，投資人應採取絕對報酬策略，透過多空策略操作，靈活調整對市場的連動性，可望於震盪環境中受惠，為現階段分散風險首選。