凱升本月股價狂飆近70％ 伍豐有機會比價
2016-09-22 10:07
〔記者卓怡君／台北報導〕伍豐（8076）與香港凱升控股（0102-HK）合作的俄羅斯海參崴賭場營運急速升溫，來客人數倍數成長，帶動投注金額與獲利同步大增，凱升股價今日早盤再創波段新高，大漲近5%，法人指出，凱升控股9月以來股價一路狂飆，波段漲幅已近70%，相較之下，伍豐股價仍未有表現，有機會展開一波比價行情。
海參崴水晶虎宮殿賭場最大股東凱升控股在8月31日公布半年報後，股價就此扶搖直上，短短不到一個月，漲幅近70%，市場看好下半年營運表現，外資分析，水晶虎宮殿為俄羅斯第一家外資賭場，同時也是海參崴首家賭場，近兩年凱升大啖獨門生意，競爭對手的賭場最快要到2018年才會開業，尤其海參崴博弈業才剛起飛，在免簽證的推動下，今年前7月中國訪客量已超過去年全年，看好水晶虎宮殿後市表現。
此外，事隔七年，澎湖將於10月15日再次舉行博弈公投，可望為博弈相關概念股增添新話題。
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