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看好日本女性遊戲市場 唯晶數位明年搶進、發行首檔手遊

2016-09-22  09:47

〔記者張慧雯／台北報導〕繼傳奇（4994）、辣椒（4946）、宇峻（3546）、弘煜（6482）、好玩家（6473）等陸續登日後，唯晶數位去年也跟進、明年更準備在日本市場發行首檔手遊搶市，總經理許書綺表示，台灣市場越來越競爭，招攬一個男性玩家的平均成本從百來元跳到200-300元，而日本市場「進可攻（發行遊戲）、退可守（尋找好遊戲代理）」，對台灣遊戲廠來說絕對是兵家必爭之地！

許書綺認為，在日本設立分公司，好處是可蒐集資訊、掌握日本當紅遊戲、爭取遊戲代理權，而研究好當地市場後，更能進一步在日本市場營運遊戲，稱得上是進可攻、退可守，一舉兩得！

她分析，明年將於日本市場運營的手遊產品類型將以女性遊戲為主，除因為日本女性手機遊戲廣大的市場趨勢外，女性玩家對遊戲的黏著度與忠誠度也相對高於男性玩家，顯見女性市場是非常有機會和潛力的，也期許日本首款遊戲的推出，為唯數增添營運動能。

唯晶數位日本分公司總經理陳敏秀表示，去年9月成立至今目前人力4位，明年第2季準備在日本發行首檔遊戲，屆時人力將擴增8-10人；許書綺則分析，去年設立分公司後，重點在於取得日本知名動漫IP和手遊產品，今年取得《星之島喵喵》台港澳代理權，一上線後會員人數突破30萬，成績相當不錯。

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  • 唯晶數位總經理許書綺看好日本女性的遊戲市場，準備明年進攻。（記者張慧雯攝）

    唯晶數位總經理許書綺看好日本女性的遊戲市場，準備明年進攻。（記者張慧雯攝）

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