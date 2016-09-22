| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺！氣象局對新北、基、宜發布大雨特報
 首頁 > 財經

旺季效應 儒鴻股價創波段新高

2016-09-22  09:37

〔記者陳柔蓁／台北報導〕適逢秋冬拉貨、長袖保暖衣物單價較高，紡織股王儒鴻（1476）今早大漲半根停板，最高來到392元，創波段新高，才開盤半小時成交量多達萬張。

廣告
  • 紡織股王儒鴻（1476）大漲半根停板，最高來到392元，創波段新高。（圖擷取自雅虎股市）

    紡織股王儒鴻（1476）大漲半根停板，最高來到392元，創波段新高。（圖擷取自雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 儒鴻 旺季 股價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：旺季效應 儒鴻股價創波段新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.