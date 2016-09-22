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聯準會未升息 陳添枝：全球經濟有不確定性

2016-09-22  09:40

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會（Fed）宣布維持基準利率不變，國發會主委陳添枝表示，這顯示美國認為仍有伺機刺激經濟景氣需要，但是以國內來看，復甦訊號是蠻明確的，陳並指出，年底景氣燈號有機會亮起紅燈。

陳添枝說，全球其他地區還是有很多不確定因素。美國貨幣政策不只要顧及國內狀況還要考慮全球因素，可能因為這樣對升息謹慎。

主計總處今日一早發布8月失業率為4.08%，創2年新高，陳添枝表示，失業率是景氣循環落後指標，尤其6、7、8月是就業季，畢業生出來找工作，失業率比較高一點是正常。

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  • 美國聯準會（Fed）宣布維持基準利率不變，國發會主委陳添枝表示，這顯示美國認為仍有伺機刺激經濟景氣需要。（資料照，記者林正堃攝）

    美國聯準會（Fed）宣布維持基準利率不變，國發會主委陳添枝表示，這顯示美國認為仍有伺機刺激經濟景氣需要。（資料照，記者林正堃攝）

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