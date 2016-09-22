9/22重要財經新聞一覽
2016-09-22 09:26
自由時報財經︰兆豐案76可疑帳戶 下週四向立委公布
針對「兆豐案」一七四筆共七十六個可疑帳戶，金管會主委丁克華昨於立法院財政委員會透露，司法單位已透過一些「管道」拿到這些資料，並將於下週四召開的財委會秘密會議，向立法委員公布。
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蘋果日報財經︰言出必行 鴻海買回夏普起家厝
鴻海集團言出必行！日本夏普昨天公告，已經與NTT集團旗下NTT都市開發事業公司談妥，將買回位於大阪市中心、原為夏普總公司所在地2棟大樓中的田邊大樓，預定本月簽約。夏普未提到交易金額，但提到日後將視情況揭露交易細節。
經濟日報財經︰日推新QQE...市場看衰 日圓強升
日本銀行（央行）21日大幅調整貨幣政策框架，推出新版量化與質化寬鬆（QQE）政策，包括兩項新措施：採取新的日本公債購買模式，以及保證使通膨超過2%的目標。然而，市場質疑日銀新工具拉抬通膨的效益，使日圓21日盤中先貶後升，攀上8月底以來高點。
工商時報財經︰郭董買回夏普起家厝 投資歐洲UMC（Universal Media Corporation）
言出必行，郭董好樣的！在入股夏普一個月內，鴻海董事長郭台銘就成功兌現了二張支票；一是買回部分舊總部大樓、一是與UMC（Universal Media Corporation）達成共識，協議深化合作，將夏普品牌重新擴大佈局。郭台銘以身作則，就是要告訴日本人，「我行，夏普也行！」
星島日報財經︰港成僑居者掘金首選 年賺130萬多港人六倍
香港成為海外人士掘金首選，赴港工作待遇更勝「紐倫坡」。滙豐銀行調查發現，香港是僑居人士發展事業的全球首選地點，同時，逾大多數在港僑居人士收入比在其原籍地高，其平均年收入接近17萬美元（約131.8萬元），遠高於9.7萬美元的全球平均水平，也是本港勞工平均年薪18萬元的7.3倍，高薪厚職令僑居人士樂不思蜀。
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