股匯雙飆 台股早盤衝至9286點創今年新高

2016-09-22 09:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國聯準會（Fed）決定九月不升息，美股大漲台股開盤開高，加權指數立刻站上9286點，創今年新高。台幣匯率上升2.5角以上。

法人認為，外資熱錢湧入，已經連續買超三天，樂觀看待台股後市。今天成交量估可有九百億。

類股部分，紡纖漲勢最強，高達1.3％，電子通路最弱勢，下跌0.3％以內。英特爾調升對財務預測，低檔的PCB產業供應鏈有機會回暖。太陽能則因為蘋果要在北美建50兆瓦太陽能廠為資料中心供電，太陽能類股有表現機會。

大型權值股表現部分，台積電（2330）股價平盤，報184元；鴻海（2317）上漲0.25％，報80.2元；大立光（3008）下跌0.65％，報3815元；聯發科（2454）下跌0.2％，報245.5元；友達（2409）平盤，報11.9元；宏達電（2498）上漲1.89％，報86.4元。