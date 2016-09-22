Note7爆炸…台灣已發明防爆鋰電池
2016-09-22 09:06
工研院防爆的高安全性鋰電池材料STOBAR，被全球知名大廠夏普（Sharp）保全機器人獨家採用，已在近日舉辦的美國奧蘭多ASIS展覽首次展出，現場吸引許多人士洽詢STOBA電池。（工研院提供）
〔即時新聞／綜合報導〕三星Galaxy Note7手機發生充電過量電池爆炸事件，引發消費者對防爆電池的重視，而據報導，台灣已發明防爆電池，並獲得2009年美國全球百大科技獎 （R&D100Awards）肯定，今年擴大應用範圍，已打入夏普供應鏈。
《天下》雜誌報導，由台灣工研院發明成功的防爆電池，主要是在鋰電池材料STOBA，當鋰電池因過度充電、不當加熱等溫度異常升高時，就會「形成一道薄膜以阻隔鋰離子間流動，使得正負極的隔離膜不致熔化、穿破及溫度失控的上升，用此薄膜穩定電池，避免爆炸」，提升電池的安全性；STOBA材料可耐500度到600度的高溫，比起現有市場上鋰電池約只能耐160~180度，多出3倍以上的效率。
報導指出，這項發明不止受國際科技大獎，今年在台灣喬信集團積極開發應用下，打入日本夏普保全機器人供應鏈，另外，也應用到中華汽車的e-moving電動車、E-Bike及智慧型手機等產品。
這項材料能否因為Note7爆炸事件而打入手機市場，據報導，問題是卡在工研院以輔導臺灣廠商為原則，各國際手機大廠不見得能夠符合工研院授權條件；即使如此，日本市調機構富士經濟 （Fuji Keizai）預估，預估2018年全球充電池市場規模將增至1.98兆台幣。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 和陳彥伯濕吻、熊抱 骨感妹身份遭起底！
- Tesla電動車校園充電 台科大首見
- 問全台最長的溪 中製手機答我們中國的
- （北市）清查不當黨產 追4筆市有地交易
- 埃及移民船翻覆 死亡人數增至42人
- 寡婦騙同情 揪團買禮券捲走4千萬
- 約人妻「欲仙欲死」 男師無罪
- 亞太2生製茶奪金 揚威國際賽
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 名間下灣巷道路突塌 將儘速修復
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 風損金門通訊 中華電信救援成功
- 中島美嘉將登台開唱 26日親來揭曉細節
- 親見「那話兒」舉百斤 唐振剛驗貨讚Q彈
- 瘋狂打擊年 恐破6項紀錄
- NBA》有戰力沒尊重？「狼王」恐遭球團買斷
- 年用13萬噸塑袋 台灣海灘受害
- 誆遷幽靈戶詐財 女判刑4個月
- 這不是伍佰！新聞照片放錯人 搖滾天王開噴了
- 減肥名醫李威傑 詐騙4666萬保險金
- 日本翻譯超糗 將高齡駕駛誤寫為「恐怖駕駛」
- 少校A公款 266萬匯給妻
- NBA》聯盟修新法 「駭客戰術」宣告死亡
- 立委、勞團籲颱風假入法 郭芳煜：審慎評估
- 性侵案受害人被道歉？ 輔大院長夏林清引公憤
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 黨產會決議 國民黨永豐帳戶只准存、不准領
- 陳彥伯陷外遇風暴 妻子：最好誠實面對
- 不管隱私權 中國新規：網路私訊10月起可當辦案證據
- 小傑顏值逆天 曾對蔡康永說NO
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 受賓拉丹啟發 紐約炸彈犯想當烈士
- 關懷長者 詩人任明信創作兼公益
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 颱風受創嚴重 蚵殼島封1年維修
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 弟生病變故 發憤摘藥師國考榜首
- 叫躁鬱女吃飯 老媽被砍到滿臉血
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Note7爆炸…台灣已發明防爆鋰電池
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分