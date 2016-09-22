Note7爆炸…台灣已發明防爆鋰電池

工研院防爆的高安全性鋰電池材料STOBAR，被全球知名大廠夏普（Sharp）保全機器人獨家採用，已在近日舉辦的美國奧蘭多ASIS展覽首次展出，現場吸引許多人士洽詢STOBA電池。（工研院提供）

2016-09-22 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕三星Galaxy Note7手機發生充電過量電池爆炸事件，引發消費者對防爆電池的重視，而據報導，台灣已發明防爆電池，並獲得2009年美國全球百大科技獎 （R&D100Awards）肯定，今年擴大應用範圍，已打入夏普供應鏈。

《天下》雜誌報導，由台灣工研院發明成功的防爆電池，主要是在鋰電池材料STOBA，當鋰電池因過度充電、不當加熱等溫度異常升高時，就會「形成一道薄膜以阻隔鋰離子間流動，使得正負極的隔離膜不致熔化、穿破及溫度失控的上升，用此薄膜穩定電池，避免爆炸」，提升電池的安全性；STOBA材料可耐500度到600度的高溫，比起現有市場上鋰電池約只能耐160~180度，多出3倍以上的效率。

報導指出，這項發明不止受國際科技大獎，今年在台灣喬信集團積極開發應用下，打入日本夏普保全機器人供應鏈，另外，也應用到中華汽車的e-moving電動車、E-Bike及智慧型手機等產品。

這項材料能否因為Note7爆炸事件而打入手機市場，據報導，問題是卡在工研院以輔導臺灣廠商為原則，各國際手機大廠不見得能夠符合工研院授權條件；即使如此，日本市調機構富士經濟 （Fuji Keizai）預估，預估2018年全球充電池市場規模將增至1.98兆台幣。