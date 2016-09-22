機能衣市場亮麗 東隆興業績報喜

東隆興透露，指標性客戶、瑜珈高階品牌Lululemon今年的下單總量沒有去年多，但是推出許多新款。（圖擷取自Lululemon官網）

2016-09-22 07:42

〔記者陳柔蓁／台北報導〕亞洲最大的尼龍66線紗供應商東隆興（4401），在世界機能性加工絲是寡佔大頭，即便今年零售通路普遍緊縮、原物料價格下跌使加工絲報價連帶遭受壓力，東隆興2016年8月合併營收4.29億元，年增5.17%，業績的好表現在加工絲廠中一枝獨秀，公司對第四季年增率展望樂觀。

東隆興指出，景氣不好的是通路，尼龍66獨特的塑身功能可以提臀，對準消費者最在意的修飾身形功能，終端應用廣、市場接受度高，因此不受景氣影響。

儘管各別地區服飾零售市場颳寒風，總體服飾商機驚人，市場預期到2019年，機能性、戶外穿著、休閒穿著的平均年複合成長率有5%。

東隆興的健身運動類服飾對營收占比三成以上，專業運動品牌客戶有Lululemon、Lora Jane、Nike等，戶外登山品牌佔營收兩成，品牌客戶有GoreTex、The North Face等；內睡衣佔營收兩成，品牌客戶有維多利亞的秘密、華歌爾等；休閒服佔一成以上，牛仔褲與襯衫客戶有Levis、Bobson等。

東隆興透露，指標性客戶、瑜珈高階品牌Lululemon今年的下單總量沒有去年多，但是推出許多新款，最近上架的Full-On®系列就是採用東隆興的特殊紗線，而Lululemon的市場領導地位將引起其他品牌的跟進。

東隆興長纖聚酯、尼龍6與尼龍66部分的染色與沒染色年產能共計3千4百噸，稼動率達8成。其設備每年更新，每年資本支出有2～3億。

東隆興的國際訂單，每年持續穩定成長，能見度部分，東隆興保守地只看一季，對今年第四季表現展望樂觀。