被陷害？兆豐銀受罰關鍵建議竟出自…擬提告、求償

2016-09-22 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀慘遭美國紐約州金融署（NYDFS）重罰 57億元，在台引發軒然大波，據報導，兆豐銀是依外部顧問Grant Thornton公司建議處理，沒想到竟得到反效果，慘遭受罰，還賠上銀行聲譽，針對這一點，兆豐銀準備向Grant Thornton公司提告、求償。

《工商時報》報導，Grant Thornton是美國列名前五大的管顧公司，為何出現如此引爆反效果的建議？兆豐金董事長張兆順指出，獨立監察人進駐紐約分行60天內，將提出調查報告。