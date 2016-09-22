Fed利率不變激勵大盤 道瓊漲163點

2016-09-22 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）台灣時間今日凌晨宣布維持基準利率不變，重大訊息推升美股大盤，終場全面上漲。

本報報導，Fed主席葉倫表示，決策官員決議維持利率、不升息，「不意味對美國經濟缺乏信心」；聯準會貨幣政策僅「溫和寬鬆」，近期內美債殖利率曲線背後的風險似乎很小。

《鉅亨網》報導，對於Fed宣佈的這項重大訊息，外界預期今年還是有升息機會。

道瓊指數上漲 163.74 點，來到 1萬8293.70 點，漲幅 0.90％。

標準普爾 500 指數上漲 23.36 點，來到 2163.12 點，漲幅 1.09％。

那斯達克指數上漲 53.83 點，來到 5295.18 點，漲幅 1.03％。

費城半導體指數上漲 11.54 點，來到 810.65 點，漲幅 1.44％。