台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
2016-09-22 06:45
台灣瘋查兆豐銀案，傳惹怒巴拿馬政府。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢案，台灣政界及名嘴不斷加碼料追查，已經遭懷疑不止是單純的案件追查，而是牽涉到政治鬥爭，據報導，甚至引發巴拿馬政府的不滿，認為台灣過度炒作的結果，重挫巴拿馬努力扭轉的洗錢高風險區形象，一度要對兆豐銀懲罰，開出50萬美元的罰款。
《工商時報》報導，為了緩和巴拿馬政府的不滿情緒、避免台巴外交情誼受損，兆豐銀不止已派員赴巴拿馬道歉、刊登道歉聲明；補救措施積極，免了那 50萬美元的罰單。
據報導，巴拿馬政府為表達不滿，在金管會赴巴拿馬金檢兆豐兩家分行的過程中，巴拿馬銀監局官員全程現場監控，甚至不時出手阻攔，處處限制金檢人員。
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