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韓國瑜辭農產總座轉任北市府生變 關鍵原因曝光！

前雲林縣長張榮味對台北農產人事紛擾一笑置之。（資料照，記者廖淑玲攝）

2016-09-22  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣前縣長張榮味長期掌握全國農業各系統，先前傳出雲林張派的韓國瑜已請辭台北農產運銷公司總經理，轉任北市府有給職顧問，不料消息曝光後整件事情生變，雲林張派人士透露，其實韓國瑜身不由己，問題的關鍵在「柯P與張榮味的態度！」

韓國瑜原訂在19日主動請辭，10月3日到任市政顧問，但消息曝光後，整件事情又起了變化，前天晚上韓國瑜語帶玄機說，他的去留等28日董事會時就知道了！

《上報》報導，雲林張派人士透露，在中秋節放假前韓國瑜的態度相當明確，也是真的要去台北市政府，但中秋節期間局勢出現變化，韓國瑜身不由己，問題的關鍵在「柯P的態度，和張榮味的態度」。

韓國瑜則透露，他的任期到明年6月才屆滿，不過自民進黨上任後，就屢屢傳出他位子不保的傳言中，後來柯文哲很肯定他在台北農產運銷公司的表現，甚至帶著太太陳佩琪到他家盼他能到北市府幫忙，他當時也答應，只不過請辭的消息傳出來後台北農產公司的員工們出現反彈，許多員工求他不要辭職，有些人甚至哭著拜託他，希望他可以到任期結束再退。

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