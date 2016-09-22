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銀行股創近1個月最大漲幅 歐股上揚

2016-09-22  03:28

〔中央社〕歐洲主要股市上揚，其中銀行股創近1個月最大漲幅，主因日本中央銀行採取措施降低低收益率對日本各銀行的衝擊，市場因此對歐洲可能也採取同樣行動感到樂觀。

彭博報導，道瓊歐洲600指數漲1.46點或0.43%，報342.46點。

英國股市FTSE 100指數漲3.98點或0.06%，報6834.77點。法國股市CAC 40指數漲20.95點或0.48%，報4409.55點。德國股市DAX指數漲42.63點或0.41%，報10436.49點。

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