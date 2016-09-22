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美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
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葉倫：不升息不代表對美國經濟缺乏信心

2016-09-22  03:21

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）本次例會宣布利率不變後，美元走貶，美股道瓊指數延續漲勢。聯準會主席葉倫於台灣時間22日凌晨2點半召開記者會，她解釋不升息的理由，主要在於美國通膨仍低，勞動市場仍有就業不足的閒置狀況。

葉倫表示，決策官員決議維持利率、不升息，「不意味對美國經濟缺乏信心」；聯準會貨幣政策僅「溫和寬鬆」，近期內美債殖利率曲線背後的風險似乎很小。

聯準會公布升息路徑展望的「點陣圖」，顯示官員預期今年只升息1次及提高1碼（0.25個百分點），明年升息僅2次，並下修長期利率，促使測量美元對6種主要貨幣匯率的美元指數急跌近0.3%，新興貨幣和日圓則走強。

隨著葉倫記者會進行，美股道瓊指數持續攀揚，台灣凌晨過3點，大漲逾114點，漲幅達0.6%。

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  • 美國聯準會主席葉倫表示，維持低利率不意味著官員缺乏對美國經濟前景的信心。（路透）

    美國聯準會主席葉倫表示，維持低利率不意味著官員缺乏對美國經濟前景的信心。（路透）

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