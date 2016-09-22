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美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
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美Fed下修長期利率及經濟成長預測

美國聯準會下調長期利率、經濟成長率、通膨等預測。（路透）

2016-09-22  02:52

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）例會後公布相關數據，下修長期利率和美國經濟成長率的預測，凸顯官員未來將「更緩步」提高利率的方向。

決策官員對長期利率的預測中值，從6月例會的3%降至本次例會的2.9%；此利率顯示官員對未來利率升高的看法，下修意味著更平緩的升息循環。

聯準會官員同時也下砍美國今年經濟成長率預測，從2%降至1.8%，反映上述長期利率下修預測；而美國第4季通膨率的預測也從先前的1.4%，降至1.3%。

決策官員同樣預測，要到2018年，美國通膨率才可能升到聯準會2%的目標；FOMC同時重申，基於市場的通膨率測量指標水準仍在低檔。

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