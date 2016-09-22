美國Fed利率不動 暗示今年底前可能升息
2016-09-22 02:34
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）政策例會後，於台灣時間22日凌晨2點宣布維持利率不變，基準的聯邦資金利率仍介於0.25%至0.5%間，但投票顯示官員出現更多歧見；負責決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明表示，決策官員仍等待美國經濟出現更多邁向其目標的進展，同時預測今年底仍然可能升息。
FOMC例會後聲明指出，美國經濟前景面臨的風險近期似乎大致恢復平衡，「委員會判斷支持聯邦資金利率提高的情況雖已強化，但仍決定暫時等待進一步繼續朝其目標改善的證據」。
聯準會決策官員分歧逐漸顯現，本次共有3位官員對保持利率不變持相反意見，而投票支持升息1碼（0.25個百分點），包括堪薩斯市Fed銀行總裁喬治、克利夫蘭Fed銀行總裁麥斯特、波士頓Fed銀行總裁羅森葛林，為近2年來最大分歧。其中，喬治已經連續第2次例會投票反對保持利率不變。
聯準會前瞻利率指引的「點陣圖」顯示，官員預期今年還有1次升息，升幅1碼；明年則預期將升息2次，較6月份FOMC政策例會預測的3次升息更少。
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