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英邁凱輪汽車否認與蘋果談併購

2016-09-22  02:04

〔中央社〕英國高性能車製造商邁凱輪汽車公司（McLaren）今天否認「金融時報」的報導，表示並未與美國科技業巨擘蘋果公司（Apple）談併購問題。

法新社報導，邁凱輪汽車的發言人在聲明中說：「我們可以證實，邁凱輪並未與蘋果洽談任何可能的投資問題。」

金融時報引述3位未指名的消息人士的話說，製造iPhone手機的蘋果有意併購或投資邁凱輪，這筆交易的金額可能高達19億美元（約600億台幣）。

蘋果的發言人也說，蘋果不評論「謠言或揣測」。

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