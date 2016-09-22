美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％

美國聯準會宣布，維持基準利率在介於0.25%至0.5%區間不變。（彭博）

2016-09-22 02:05

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天例會後宣布維持利率不變，基準的聯邦資金利率仍介於0.25%至0.5%間，符合市場預期。美股聞訊之後上揚，道瓊指數上漲0.4%。

FOMC本次例會前，投資人普遍預期將持續保持利率不動、芝加哥商品交易所FedWatch（聯準會利率觀察工具）顯示升息機率僅15%，而大多數經濟學家均預期12月才會再次升息。聯準會從去年12月啟動近10年來的首次升息後，迄今一直保持利率不變。

聯準會官員必須權衡美國經濟數據好壞參雜情況，完成困難的利率決策。美國今夏勞動市場大獲提振，6月至8月新增就業人數平均達23.2萬人、目前失業率4.9%，就業增速已超過人口增速，不過，聯準會看重的通膨指標仍在1.6%低檔，已超過4年低於2%的目標。