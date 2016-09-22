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金融時報：蘋果洽購麥凱輪汽車公司

2016-09-22  00:30

〔中央社〕倫敦「金融時報」（Financial Times）報導，蘋果公司正與高檔車製造商邁凱輪汽車（McLaren）洽談併購事宜。

麥凱輪的估值可能介於10─15億英鎊之間。

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