大福彩頭獎、大福獎摃龜 今彩539頭獎2注

2016-09-21 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月21日）開獎的第105000076期大福彩摃龜、第105000227期今彩539頭獎共2注獲得，每注可得獎金800萬元，分別由新北市板橋區長江路2段234號的大永發電腦型公益彩券行、新北市林口區仁愛路2段257號的常富企業社開出。

第105000076期大福彩中獎號碼為：「04、16、19、23、32、38、40，特別號：28 」，頭獎摃龜，貳獎共3注獲得，每注可得25萬元，參獎共89注獲得，每注可得4000元，肆獎共1563注獲得，每注可得400元，普獎共1萬1489注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共9注獲得，每注可得10萬。

第105000227期今彩539中獎號碼為「05、09、11、20、29」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元，貳獎共321注獲得，每注可得2萬元，參獎共9019注獲得，每注可得300元，肆獎共8萬564注獲得，每注可獲得50元。

第105000227期39樂合彩中獎號碼為「05、09、11、20、29」，四合17注中獎，可得21萬2500元，三合共382注中獎，每注可得1萬1250元，二合共9537注中獎，每注可得1125元。

第105000227期3星彩中獎號碼為「715」，正彩共61注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000227期4星彩中獎號碼為「9087」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。