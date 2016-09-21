大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-09-21 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月21日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：04、16、19、23、32、38、40。特別號28。

今彩539：05、09、11、20、29。

39樂合彩：05、09、11、20、29。

3星彩：715。

4星彩：9087。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。