大福彩、今彩539 開獎囉！
2016-09-21 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月21日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：04、16、19、23、32、38、40。特別號28。
今彩539：05、09、11、20、29。
39樂合彩：05、09、11、20、29。
3星彩：715。
4星彩：9087。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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