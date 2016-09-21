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兆豐銀工會籲政府 「相同標準查樂陞及TRF」

2016-09-21  21:20

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀工會今日重炮抨擊特定人士，為圖官位刻意以「洗錢」議題大力炒作兆豐案，工會呼籲已「完全執政」的民進黨政府，應將此嚴格標準，一體適用於全國財團，特別是近期發生的樂陞案及TRF案，主管機關應拿出魄力查案。

兆豐銀工會指出，今日立法院財委會進行兆豐案相關質詢，研究立委的連番追問及金管會的答覆，似乎兆豐案遭罰的原因，就如同一開始的公告，是因違反美國的「洗錢防治申報規定」，而非真正「涉及洗錢」。

工會控訴，該案自8月19日爆發以來，特定人士為圖官位不擇手段、大力炒作此案，用「疑似洗錢」議題，達到特定目的。各單位抄家式的蜂擁查案至今已逾1個多月，卻未查出有「洗錢」的事實，反而只清除了林內閣「老藍男」的財金首長、公股行庫董總，但最終目的，仍是將林全拉下馬。工會質疑，難道本案非得林全內閣下台，才能終止嗎？

該會質疑，主管機關對兆豐嚴格的查案標準，對國內財團是否一體適用？特別是近期發生的「樂陞案」，已造成至少2萬以上投資者血本無歸，另TRF案，投資人損失達2000億以上，致數千家中小企業搖搖欲墜，卻未見主管機關的魄力。

工會呼籲，已完全執政的民進黨政府，更應為所當為，應以相同的嚴格標準，著手調查樂陞等案。

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  • 兆豐銀工會今日重炮抨擊特定人士，為圖官位刻意以「洗錢」議題大力炒作兆豐案，呼籲政府，應將此嚴格標準，一體適用於全國財團，特別是近期發生的樂陞及TRF案。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐銀工會今日重炮抨擊特定人士，為圖官位刻意以「洗錢」議題大力炒作兆豐案，呼籲政府，應將此嚴格標準，一體適用於全國財團，特別是近期發生的樂陞及TRF案。（資料照，記者李靚慧攝）

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