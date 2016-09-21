囿於保密協議 北檢偵辦兆豐案受阻

2016-09-21 20:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀案迄今已一個月，偵查方向似乎從一開始的涉嫌洗錢、違反銀行法、金控法，轉變為證券交易法內線交易罪，並於訊後諭令被告前兆豐金董事長蔡友才、前董事會主任秘書王起梆分以300萬元、200萬元交保；針對外界質疑此案恐「辦不出來」，北檢今發新聞稿，強調偵辦此案實有4大難處，且部分資料因與外國政府簽有保密協議，更添追查難度。

北檢指出，難處其一，在於本案牽涉美、巴兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證；其二，資金流向均在海外，迄未獲得相關機關提供資料調查；其三，開戶資料亦均在海外，目前仍未能取得任何足以查證之文件；其四，兆豐銀巴拿馬地區分行之相關文件多為西班牙文且涉及外國人士，查證費時困難。

北檢表示，兆豐銀紐約分行於去年1至3月接受美國紐約州金融服務署（DFS）金檢後，發現多項關於法令遵循及防制洗錢交易等內控缺失，今年8月19遭美方裁罰57億元，因輿論質疑與立委蔡易餘告發兆豐銀相關人員恐涉背信、違反洗錢等罪，北檢於8月22日已分案調查。

為偵辦此案，北檢創立跨組辦案團隊，於8月23日起，陸續傳喚相關被告、證人，並向兆豐、央行、金管會、財政部調閱資料，另請調查局洗錢防制處透過艾格蒙組織，向相關國家請求協助查證。

北檢強調，有關偵辦此案的相關資料，均已持續向金管會及相關機關調取，但因部分資料受限於與外國政府的保密協議，無法提供，對此，北檢尊重各機關之立場，仍將續行調查相關事證。