秘密會議公布兆豐案資料 金管會提三大聲明
2016-09-21 20:22
一、 金管會秉持公正立場依法行政
二、 金融監理跨國合作所作承諾必須遵守
三、 金管會將遵照立法院財政委員會之決議依法處理
〔記者陳梅英／台北報導〕立法院財政委員會昨日作成決議，要求金管會於下週秘密會議中，提供美國紐約州金融署（NYDFS）與兆豐銀行合意令所提及之174筆匯款交易及客戶名單資料，金管會晚間臨時發出三大聲明，表示將遵照立院決議，但也強調，金管會絕不會包庇任何人，也沒有不公開資料的動機，只是上述資料涉及國外客戶資料，且檢調正在調查中，必須遵循偵查不公開原則，另外與當地國簽有金融監理合作MOU，對於資料公開必須審慎處理。
金管會三大聲明如下：
一、 金管會秉持公正立場依法行政
金管會強調，絕不會包庇任何人，也沒有不公開資料的動機，對於違法違規之情事，絕不寬貸，追究到底。因上述資料涉及其國外客戶資料，須考量適用我國及當地國之銀行法、個人資料保護法、銀行保密法等相關規定；且目前檢調正在偵查中，亦須遵循偵查不公開原則。金管會秉持公正立場依法行政。
二、 金融監理跨國合作所作承諾必須遵守
金管會為進行跨國監理合作，與當地國簽有金融監理合作MOU，對於金融檢查取得之資料，負有保密義務，若違反MOU之約定，將影響與外國主管機關之合作及信任關係，亦可能對於我國銀行在當地營運之分支機構，產生不確定之負面影響，故金管會對於相關資料之公開，務須審慎處理，以符合法令及MOU之要求。
三、 金管會將遵照立法院財政委員會之決議依法處理
本日立法院財政委員會已決議要求金管會於秘密會議中提供該等匯款交易及客戶名單資料，金管會將依立法院財政委員會之決議，依法處理。
金管會重申確保金融機構健全經營，是金管會重要職掌之一，絕對不會輕忽，未來仍將秉持一貫立場依法執行各項監理責任，對於違法違規情事，必將依法處分，追究到底，絕不寬貸。
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