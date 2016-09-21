夏普買回部份起家厝 戴正吳：這就是言出必行
2016-09-21 20:51
夏普社長戴正吳（左）實現今年4月買回夏普起家厝的諾言，並發出聲明，希望早日轉虧為盈。（美聯社）
〔記者卓怡君／台北報導〕夏普社長戴正吳言出必行，實現今年4月買回夏普起家厝的諾言，夏普今日宣布買回夏普田邊大樓的「起家厝」，讓老員工感動不已，戴正吳隨後對夏普社員發出一封以「全員團結一致，爭回社會大眾的信心」為題的信件，提出六點要求，希望員工遵守，其中第一項就是「早日轉虧為盈」。
今年4月2日夏普與鴻海共同召開國際記者會，當時戴正吳談到有意買回夏普本社的創業地，隔日媒體卻報導「簡直是開玩笑」，戴正吳說，可能是夏普不斷下修業績預測，社會大眾對此沒有信心，但取回創業者建立的本社是心願，看了報導後更加強他的決心， 現在終於能夠買回田邊大樓，這就是「言出必行」。
戴正吳透露，鴻海集團董事長郭台銘為了早日實現讓夏普重建的目標，這一個月馬不停蹄在中國、美國、歐洲出差，花了很多時間重新架構海外的營運及事業擴展，前些日子郭台銘更率領重要幹部，向夏普創辦人早川德次銅像獻花，希望夏普全員團結一致，爭回社會大眾對夏普的信心。
根據戴正吳發給員工的內部信，他提出六點要求，包括1.早日轉虧為盈，至為重要；2.希望大家要有”One SHARP”的意識（團結的SHARP）；3.言出必行； 4.要真誠地對應客戶的需求；5.取回客戶的信任，完成品牌形象提升；6.回歸創業的精神。
戴正吳說，目前正著手下半年經營計劃，希望能讓夏普全社黑字化（意即轉虧為盈） ，這些年來，夏普的經營計劃屢屢下修，他一定要想辦法根絕這種現象，下半年的營運成長將是真正與鴻海合作成果，也左右了往後夏普的重建。
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