北市最貴店面在東區 每坪月租2.6萬元
2016-09-21 23:59
〔中央社〕房仲根據台北市最新公布實價資料發現，北市東區仍有金店面實價出現，一筆是每坪月租2.1萬元，另一筆是2.6萬元，為今年以來店面實價租金最高，但租客未變，研判是續租行情。
房仲發現，根據台北市最新公布實價資料顯示，在微風忠孝館旁出現兩筆單價2萬元的實價行情，包括一筆由日系化妝品牌承租，每坪租金約 2.1萬元，月租40萬元，另一筆則是每坪2.6萬元的高價店租。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝東路四段是東區商圈最精華路段，從實價行情發現精華路段每坪仍有2萬元以上的行情，但高店租與陸客縮減效應，陸續出現空置店面，且東區店面換手狀況很平常，顯見當前景氣對業者經營相對艱辛，但國際連鎖品牌所承租的店面房租仍有不錯的水準。
檢視實價資料，曾敬德指出，忠孝東路四段211至240號，今年有2筆租金實價行情，5月有日系的化妝品業者承租，18.93坪月租40萬元，換算每坪月租2.1萬元，原本這個店一度由韓系化妝品業者承租；另外一間店面應該是隔壁店面，8月雖然有實價租賃紀錄，但此店面並未換手經營，面積28坪，租金約75萬元，每坪月租約2.6萬元。
曾敬德表示，東區金店面租金要能續創新高，可能是因為舊租約的租金行情偏低，新租約漲價，或是由國際連鎖品牌業者承租，才有可能出現好租金行情。以目前電商發達、陸客減少加上景氣狀況未特別熱絡，東區租金行情已不易整個商圈齊漲。
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