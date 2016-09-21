群聯今上傳重編財報 潘健成發聲明稿重申

2016-09-21 18:42

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）董事長潘健成捲入假帳風暴逾一個月，今日群聯按規定上傳重編財報，潘健成並發出近2000字的聲明稿重申，自己16年來盡最大的努力，全心全力經營群聯，個人的行為都是為了長期發展所作的策略布局。

以下為潘健成聲明全文：

回顧2008年受到金融海嘯的嚴峻衝擊下，台灣當時的整體經濟環境狀況，內有景氣持續下滑、失業率攀升問題，外部則面臨區域經貿整合遭逢排擠、被邊緣化與貿易壁壘等正在惡劣的經濟情勢之中，而在台灣生根的群聯電子等中小型企業又有誰能倖免？

在當時的處境下，相信所有為台灣拚經濟的你我都很清楚，當年群聯電子這一類中小型的IC設計公司想要存活下來有多艱難，更遑而論及什麼成長了。當年面臨全球景氣問題之外，身處全球高度競爭的科技環境，台灣的企業所面臨的產業困境也很大。由於台灣資本市場疲弱，台灣企業本益比不如國際大廠，銀彈實力已立於不公平的競爭之外，韓國、大陸政府扶植下的競爭對手，更是以不合理的低成本優勢與我們進行不合理的競爭，要解決企業所面臨的整體經濟、以及產業困境，當時的我得有突圍的策略。

當年的我，全心全意企盼著，群聯電子不僅僅要度過海嘯，還要力求藉此大環境的考驗拉開與競爭對手的距離，我想借力逆勢讓群聯電子藉此得以成長、甚至茁壯，在我的眼裡，當年的群聯電子宛如在風雨中飄搖的小樹，因此我從種樹以支架扶植小樹的概念，運用我個人實質控制的公司作為群聯電子在技術研發、專利布局、拓展市場以及人才培育上的支撐。事實結果顯示，今日的群聯電子不但走過了多次的經濟不景氣，也已經茁壯成一棵不需要支架且技術根深蒂固的大樹，並成功躍升為台灣半導體界少數已經具備打世界盃級資格的NAND Flash控制晶片廠，此外還長出繁盛的樹葉可庇蔭台灣的新創企業及微型傳產工廠。而我，也在此坦言，當年苦撐著群聯電子成長茁壯的扶植方式，正是我所踩的紅線。

群聯電子成立16年，依據主管機關所要求重新編製的財報顯示，自2009年至2016年上半年為止的淨利總額占成立以來總淨利超過8成，所獲得的利益嘉惠於群聯的股東、員工、以及台灣的科技技術及經濟。這也驗證了，當年我所運用的扶植方式確實為公司創造出技術實力、也為股東賺得獲利。

大家都知道，我出生自務農家庭，一向崇尚勤檢生活，但是，給股東的，我從來沒有小氣過，群聯電子累積14年來配發給股東的現金股利總金額已高達123億元，另外，還有股票股利票面金額約為11.35億元，反映近期公司的市值累計股利配發總市值已經有369億元。

群聯電子的總部位於竹南，創立初期，人才不容易找，遇上了員工分紅費用化新制上路，想要留才更難，但這些年來群聯電子的營運成長、產業地位提升、員工薪資高於一般水準之上，目前員工人數已達到1200名，其中台灣高階研發人員800人，細數在台灣的IC設計公司，其員工人數可以超過千人規模的，用一隻手就可以數完。

群聯電子的高階研發人員所做的就是為台灣的技術紮根，我們於全球申請取得自有IP專利共計1066項，目前申請階段共計466項。現在，在全球固態硬碟 （SSD）市場的獨立控制晶片市場，群聯電子已是全球三大供應商之一。

群聯電子也不是一家只顧自己賺錢的自私企業，這些年來，不論我多忙，我會積極參與扶植台灣的新創企業、也樂於主動協助傳統微型企業升級轉型。

台灣具規模的之初創投之本善、本誠基金，群聯電子皆參與投資。目前之初創投還已躍升為亞洲最大的創業加速器。另外，我還以個人的名義直接投資並參與多個領域新創企業活動，擔任AAMA台北搖籃計劃創業導師輔導新創公司、時代基金會董事與紫牛創業協會榮譽理事長，我很年輕時就走上創業之路，因為台灣給我機會，所以現在，我也願意給台灣的年輕人機會。

你們可曾注意過，在台灣有多少家「傳統家庭工廠」在過去扮演著台灣經濟奇蹟的無名英雄，但他們該如何跟上科技時代的腳步？這些小廠轉型、升級的機會誰給他們？我願意給。群聯電子在這五年來，透過供應鏈管理系統予以實質的協助，讓這些微型企業有生意可以做，這些年下來，累積扶植了近200家在台灣的家庭工廠轉型，這些廠商包括有金屬、橡膠、塑膠等電子零組件廠。

我總抱持著，不論老、中、青世代的台灣企業，可以一起攜手為台灣拚經濟的理念建構產業生態圈。所以在群聯電子茁壯後，我願意給新創企業、傳統家庭工廠的機會，而今的成果也讓我更相信，這些年比別人多辛苦一點是值得的。

最後，我再次重申，這16年來我盡我最大的努力並全心全力經營群聯電子，就我個人的行為都是為了長期發展所作的策略布局，而成果也顯見，群聯電子目前已在產業界位居領導地位，這著實令我感到欣慰。