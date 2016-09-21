群聯上傳7年半重編財報 月底前取得永馳股權
〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）於今日召開臨時董事會，會中通過因金管會要求重編及更補正民國98年至105年第2季各期之財務報告，另提請通過取得永馳股權議案，計畫於9月30日（暫定）前擬以總價金新台幣1元，向Everspeed公司股東買進取得Everspeed公司100%股權（登記股份1,000,000股普通股），交易完成後Everspeed公司、Cloud公司、Fast Choice公司及華威達公司將皆成為群聯100%持有之子公司。
群聯表示，公司依據9月1日金管會函文要求，函示群聯應將聯東公司及永馳集團視為公司合併報表編製個體，納入公司合併財務報表，並據此重編及更補正98年至105年第2季各期財務報告，考量該等公司非屬群聯控制，而為潘健成所實質控制，但為配合金管會函文要求，經9月2日董事會決議通過將配合金管會函文要求辦理，今日董事會決議通過承認重編後民國98年至101年之第1季、上半年度、前3季及年度合併財務報告、重編後民國102年至105年第2季之第1季、第2季、第3季及年度合併財務報告。
今日群聯董事會另通過計畫於9月30日（暫定）前，以總價金新台幣1元，向Everspeed公司股東買進取得Everspeed公司100%股權。因經營策略營運需求與永馳集團（包括Everspeed Technology Limited（永馳科技有限公司，簡稱Everspeed公司）及其子公司Cloud Solution Global Limited（簡稱Cloud公司）、Fast Choice Global Limited（簡稱Fast Choice公司）及華威達科技股份有限公司（簡稱華威達公司）有交易往來，經考量本公司營運之長遠發展及公司營運架構之完整性，計畫向Everspeed公司股東購買取得。
另群聯完成此次投資計畫後，應取得各新增子公司全數之董事會席次，並派任人員就任該公司之董事（法人代表人）及監察人（法人代表人），俾掌握經營決策權。
捲入假帳風暴的群聯董座潘健成也同步發表聲明重申，這16年來他盡最大的努力並全心全力經營群聯電子，他個人的行為都是為了長期發展所作的策略布局，而成果也顯見，群聯電子目前已在產業界位居領導地位，著實令他感到欣慰。
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