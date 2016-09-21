債券基金熱銷 但年輕世代因這些原因不買單

2016-09-21 17:34

〔記者廖千瑩／台北報導〕債券基金近幾年熱銷，不過根據鉅亨基金交易平台債券投資調查顯示，有六成的受訪者表示從未投資過債券基金，而不投資的最大原因是因為「看不懂債券基金」，另外，認為債券基金「報酬率太低」也是影響投資意願的主因之一。

鉅亨基金交易平台今天公布債券投資調查，一共回收超過一千份的有效問卷，且有超過六成的受訪者年齡低於40歲，顯示年輕族群為這次調查的主要對象。

調查顯示，儘管債券基金銷售不錯，但有六成的受訪者表示從未投資過債券基金，而不投資的最大原因是因為「看不懂債券基金」。另四成買過債券基金的受訪者認為，債券基金投資最重要的是「債券價格的漲跌」，至於台灣投資人最喜歡的配息型債券基金中，最受受訪者歡迎的是「穩定配息」的類型。

鉅亨基金交易平台進一步分析調查結果發現，男女投資大不同，其中女性受訪者買債券基金最重視配息穩定，但男性最青睞高配息基金，且即使從本金中配發也沒關係。此外，「看不懂債券基金」且「報酬率偏低」這兩個原因也是影響各個年齡層的受訪者不投資的主因。

而所有年齡層的投資人在理財工具上，都將基金列為首選，其中40歲以上的投資人有七成都有投資基金的習慣，顯示基金投資幾乎是全民運動。在喜愛的類型上，年輕族群偏愛高配息，40歲以上則喜愛配息穩定的配息型債券基金。

鉅亨網投顧總經理朱挺豪指出，從調查結果看來，年輕世代在投資規劃上陷入矛盾，不僅風險承受度降低，且在資金有限的情況下，沒有足夠的本錢做投資理財。尤其在債券投資，許多人因看不懂債券而不願投入，這也意謂國內資產業者在提供投資人理財指引及教育上仍有努力空間。