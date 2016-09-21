終結連4升 新台幣貶6.3分收31.43元

2016-09-21 16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現開高走低格局，終場以31.43元兌1美元作收，貶值6.3分，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.45億美元。

外匯交易員表示，日本銀行（日本央行）中午公布利率決策後，促使日圓跳水重貶，並帶給新台幣些許壓力，然而貶值動能卻有限，銀行間比較期待明天凌晨要出爐的美國聯準會（Fed）的聯邦公開市場委員會（FOMC）。

新台幣今以31.330元開出，最高31.300元、最低31.470元，終場收31.430元。