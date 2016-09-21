宏碁40週年感恩夜 後龍國小扯鈴隊演出
2016-09-21 16:30
〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁歡慶40週年，9月23日將舉辦感恩之夜活動，感謝全民這40年來對Acer品牌的支持，當晚除了有雲門與朱宗慶打擊樂團兩大國際級藝文團隊的演出外，宏碁創辦人施振榮夫婦更贊助邀請苗栗後龍國小扯鈴隊開場演出，展現為年輕人搭建舞台的心意。
宏碁於1976年創立，今年歡慶40週年，9月23日將於中正紀念堂兩廳院藝文廣場前舉辦感恩之夜活動，施振榮與夫人葉紫華個人特別贊助苗栗後龍國小扯鈴隊進行「舞動飛揚、鈴耀青春」的暖場演出。
施振榮表示，「台灣不缺人才，只缺舞台」，所以施太太特別邀請後龍國小扯鈴隊前來演出，主要也是希望藉此機會，給後龍國小的小朋友有展現自己的舞台，希望他們的努力能讓更多人看得見。
他並指出，扯鈴是我們的傳統民俗技藝，後龍國小扯鈴隊的小朋友花很多時間投入練習，不僅在國內賽事中屢屢獲獎，也曾在國際賽事中拿第一，為台灣爭光，表現十分出色。
施太太對於後龍國小扯鈴隊的努力深受感動，此次也藉宏碁歡慶40週年的感恩之夜活動，決定贊助提供演出的舞台，並商請國藝會執行長陳錦誠特別找來舞蹈系老師指導，希望將更多表演藝術的元素整合到扯鈴隊的演出中，讓扯鈴演出在技術的層面外，更展現藝術的美感。
施振榮說，宏碁40週年慶要特別感謝全民對Acer品牌的支持，9月23日在兩廳院藝文廣場安排的藝文演出，歡迎全民免費入場觀賞，18:00-19:35開放入場。
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