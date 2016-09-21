三大法人買超48億 外資買超69億
2016-09-21 15:01
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣48.85億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣48.85億元。
外資今天買超69.27億元，投信賣超0.02億元，自營商賣超20.4億元。
台股今天上漲66.92點，收在9228.5點，成交值新台幣709.31億元。
|105年09月21日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,082,683,650
|1,414,654,447
|-331,970,797
|自營商（避險）
|3,710,709,988
|5,419,331,241
|-1,708,621,253
|投信
|950,599,390
|952,149,888
|-1,550,498
|外資及陸資
|25,881,723,185
|18,954,454,947
|6,927,268,238
|合計
|31,625,716,213
|26,740,590,523
|4,885,125,690
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