| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 財經

三大法人買超48億 外資買超69億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣48.85億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-21  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣48.85億元。

外資今天買超69.27億元，投信賣超0.02億元，自營商賣超20.4億元。

台股今天上漲66.92點，收在9228.5點，成交值新台幣709.31億元。

105年09月21日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,082,683,650 1,414,654,447 -331,970,797
自營商（避險） 3,710,709,988 5,419,331,241 -1,708,621,253
投信 950,599,390 952,149,888 -1,550,498
外資及陸資 25,881,723,185 18,954,454,947 6,927,268,238
合計 31,625,716,213 26,740,590,523 4,885,125,690

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：三大法人買超48億 外資買超69億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.