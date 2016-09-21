被拱選台北市長 李鴻源：挑戰太小 不是選項

三三會今舉行九月份例會，在場企業界拱前內政部長李鴻源選台北市長。對此李鴻源表示：「挑戰太小，如果真要為公部門服務，這絕對不是我的選項。」（資料照，記者黃明堂攝）

2016-09-21 15:06

〔記者羅倩宜／台北報導〕三三會今舉行九月份例會，在場企業界拱前內政部長李鴻源選台北市長。對此李鴻源表示：「挑戰太小，如果真要為公部門服務，這絕對不是我的選項。」他也表示，在工程專業上須要協助，他都樂意提供，不管是哪個政府。

前內政部長、現任台大土木系教授李鴻源以「如何讓政府變聰明」為題演講，大談他在前台北縣及內政部長任內的工程政績，包括中港大排疏浚工程等，並感嘆，「做了這麼多事，民調還是很低。很奇怪，高雄市政府負債幾千億，民調卻是最高。」

會後工商協進會理事長林伯豐提問，如何看大巨蛋問題？李鴻源表示，柯市長剛上任有間接找人問他怎麼處理，「我跟他舉例，就像病人開刀，開到一半發現不能當場解決的問題，先縫起來，再想辦法處理。也就是大巨蛋先讓它完工，只要把使照和建照握在手上，一様可以跟建商談判。但顯然他沒有聽進去。」

李鴻源表示，一個工程做一半，擺在那裡不動是最大的忌諢，工程的問題就工程解決，政治問題再交由政治解決。

在場企業界也問，怎麼看新政府目前面對的眾多難題？李鴻源建議，新政府不要好高騖遠，先把一件事情做好，讓大家看到。「各部會節奏完全一致是不可能，先挑一兩個部會做領頭羊。大家都在談公民參與，但公民參與不是用喊的，是很專業的東西。」他表示，一個小專案，可能就要找100個公民師去收集各方意見，再建立資料庫，才能把決策方案列出來討論。

三三會會長江丙坤建議李鴻源出馬竸選台北市長，對此李表示，「這挑戰太小，如果要在有限的歲月貢獻我自己，這（台北市長）絕對不會是我的選項。」他説原因有兩個，一是他的專業在工程和防災， 如果只是地方專案，那做縣市首長或許可以解決，但今天台灣是整個國土規劃出問題，並非地方專案難以執行或缺乏技術，因此他做縣市長能夠貢獻的就很有限。

二是台灣很多法規都不是縣市層級的法規，牽涉跨部會，「我在台北縣做過， 一個縣市長能吃幾碗飯我怎麼不知道。」

另外，他表示，媒體也要負一部份責任，天天做民調，讓政治人物不得不做一些大家看得到的東西；但立刻見效的永遠是短線炒作。他舉例，如果今天某個政治人物願意做防災型都更，第一年要拆掉多少房子？民調一定掉到谷底；「想做事的人，算盤打一打，絕對不幹，變成大家都在做小事，不是做大事。」