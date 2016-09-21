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8縣市首長赴中攬客 工商界肯定「正面效應」

2016-09-21  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光一事，工商協進會理事長林伯豐今天給予正面評價！

8名縣市長赴中國與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍會面，消息一出，社會看法不一；林伯豐今出席三三企業交流會被問及此事，他認為，此舉能為台灣觀光產業帶來正面效應。

林伯豐也向政府喊話，九二共識外界看法不一，造成藍綠對立嚴重，盼政府能制定對台灣有利、對岸也能接受的方案，避免民粹發酵。

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  • 林伯豐認為，此舉能為台灣觀光產業帶來正面效應。（資料照，記者羅倩宜攝）

    林伯豐認為，此舉能為台灣觀光產業帶來正面效應。（資料照，記者羅倩宜攝）

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相關關鍵字： 九二共識 張志軍 林伯豐 觀光
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