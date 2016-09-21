日股急拉 台股跟風 收復9200點

2016-09-21 14:04

〔記者王憶紅／台北報導〕美、日兩大央行利率決策會議輪番登場，動見觀瞻，造成台股今日觀望氣氛濃厚，加權指數早盤開低震盪，11點過後，日股急拉，促使特定買盤進場拉抬，電子、金融大型龍頭股回神，拉抬指數回復平盤之上，終場上漲66.92點，以9228.5點作收，重新站回9200點之上。不過，成交量僅709.31億元，維持低量狀態。

日本銀行預訂今日下午公布最新利率決策，美國聯準會將在明日凌晨宣布是否升息，兩大央行政策動向，牽動市場敏感神經，導致投資人今日退場觀望。

台股早盤由水泥、食品、塑化、生技製藥、零售等傳產類股領軍上漲，電子類股以面板雙虎表現最為突出，但指數仍欲振乏力。中場過後，日股急拉，特定資金跟著進場拉抬，昔日股王宏達電因新機發表光環吸引目光青睞，股價先行表態，大漲逾6%，隨後電子、金融大型權值股或高價股，如台積電、大立光、富邦金、國泰金，及工業電腦、網通等族群回神，推升指數由黑翻紅。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，技術面，台股短線強彈收復9200點，站回月線、季線之上，並扭轉了日KD向下趨勢，MACD柱狀體回到零軸以上，暫時化解空方勢力。不過，由於台股今年以來買盤主要由外資發動，國際金融市場風吹草動對台股具有舉足輕重的效應，因此後續仍有待美、日兩大央行決策結果揭曉。

如美聯儲維持現行利率水準不變，且談話內容不至於太過鷹派，將符合法人期待，台股仍有機會吸引國際熱錢流入；反之，應留意外資高持股標的的修正風險。但從基本面觀察，美國經濟溫和復甦，國內景氣亦亮綠燈，出口動能回復，具業績成長題材的個股表現不會太差，如：半導體、電競PC、智慧型手機等，逢回可適度加碼布局。