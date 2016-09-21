| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
 首頁 > 財經

經部花90億租發電設備 林伯豐：不是聰明作法

2016-09-21  13:38

〔記者羅倩宜／台北報導〕為落實非核家園，明年恐有缺電危機，經濟部將花90億元向日本租用緊急發電設備。對此工商協進會理事長林伯豐表示，「從企經營角度看，不是聰明作法。」他認為，台灣自己就有發電能量，還去向外面租；呼籲大家對台電對核能的維安能力要有信心。

林伯豐今出席三三會9月份例會時表示，最近莫蘭蒂颱風對高雄屏東造成災害，包括民間損失及船舶破壞，但核三廠僅出現對外線路跳電，「大家應對台電在核能維修及安全能力給予肯定。」他認為，這麼大的颱風還能安全運轉，核電可在安全前提下繼續運轉。

經濟部近期拋出，明年為落實非核家園，若面臨缺電，將向日本東京電力租用緊急發電設備，成本約90億元。林伯豐認為，「租用是不對的」，從企業經營角度看，台灣本身就有發電能量，卻要去外面租，不僅增加成本，而且沒有效益，「不是聰明的作法」。

廣告
  • 為落實非核家園，明年恐有缺電危機，經濟部將花90億元向日本租用緊急發電設備。對此工商協進會理事長林伯豐表示，「從企經營角度看，不是聰明作法。」（資料照，記者簡榮豐攝）

    為落實非核家園，明年恐有缺電危機，經濟部將花90億元向日本租用緊急發電設備。對此工商協進會理事長林伯豐表示，「從企經營角度看，不是聰明作法。」（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林伯豐 經濟部 缺電 非核家園
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：經部花90億租發電設備 林伯豐：不是聰明作法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.