經部花90億租發電設備 林伯豐：不是聰明作法

2016-09-21 13:38

〔記者羅倩宜／台北報導〕為落實非核家園，明年恐有缺電危機，經濟部將花90億元向日本租用緊急發電設備。對此工商協進會理事長林伯豐表示，「從企經營角度看，不是聰明作法。」他認為，台灣自己就有發電能量，還去向外面租；呼籲大家對台電對核能的維安能力要有信心。

林伯豐今出席三三會9月份例會時表示，最近莫蘭蒂颱風對高雄屏東造成災害，包括民間損失及船舶破壞，但核三廠僅出現對外線路跳電，「大家應對台電在核能維修及安全能力給予肯定。」他認為，這麼大的颱風還能安全運轉，核電可在安全前提下繼續運轉。

經濟部近期拋出，明年為落實非核家園，若面臨缺電，將向日本東京電力租用緊急發電設備，成本約90億元。林伯豐認為，「租用是不對的」，從企業經營角度看，台灣本身就有發電能量，卻要去外面租，不僅增加成本，而且沒有效益，「不是聰明的作法」。