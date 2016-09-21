客思達-KY26日掛牌 承銷價為每股33.9元
2016-09-21 12:59
台商經營的美國第9大家具品牌客思達-KY（2936 TT）將於26日返台掛牌，承銷價為每股33.9元，圖為客思達（Coaster）董事長高黎莎（左）和總經理葉伯璘（右）。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕台商經營的美國第9大家具品牌客思達-KY（2936 TT）將於26日返台掛牌，承銷價為每股33.9元。
客思達（Coaster）總經理葉伯璘是從台中以貿易起家，35年前遠赴美國加州，經營小型家具、禮品貿易。表示，該公司目前有3個自有家具、家飾品牌，主力的Coaster品牌主攻中價位市場，Private Reserve 及Donny OSmond Home將主打高價位路線。
有別於傳統的家具業者，客思達主要經營自有品牌，所有產品委由分布東南亞、中國等200多家工廠代工製造，Coaster目前已是美國第9大家具供應商。
產品結構寢室家具占32.63%、客廳家具26.06%、餐廳家具占18.87%、家飾用品占13.02%，其餘有書房家具、辦公家具等。
客思達今年上半年累計營收達63.09億元，稅後淨利1.71億元，每股稅後盈餘為2.57元，較去年同期倍增；8月營收達10.2億元，較去年同期成長近10%，累計1~8月營收為82.15億元，較去年同期成長8.28%。
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