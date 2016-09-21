宏達電VR遊戲銷售奪冠 激勵股價大漲

2016-09-21 12:18

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）受到新機登場以及虛擬實境HTC Vive的遊戲登上Steam平台VR遊戲的冠軍激勵，今日開高震盪走高，一度大漲7%。

宏達電HTC Vive傳出好消息，其中支援Vive的射擊遊戲「Raw Data」，登上Steam平台中的VR遊戲冠軍，銷售額達100萬美元大關。

另外，手機部分，繼宏達電昨（20）日發表HTC Desire 10 pro及Desire 10 lifestyle，市場也傳出，宏達電為Google代工的手機將於10月4日上市，外傳Google拿掉以往的「Nexus」，改用「Pixel」上陣，將改走高價路線。市場人士指出，在新機陸續推出下，可望為宏達電第四季營運大大加分。

宏達電昨日發表HTC Desire 10系列，其中 lifestyle 搶先於20日陸續於全球各大市場正式開賣，包括台灣HTC網路商店與HTC專賣店即日起至26日開放預購，23日開始陸續交機。至於全台五大電信包括中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、亞太電信（3682）以及台灣之星等將於10月1日起開放購買。