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升勢暫歇 新台幣中午收31.391元

2016-09-21  12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕在日本銀行（日本央行）及美國聯準會（Fed）全球兩大中央銀行利率決策出爐前夕，市場屏息以待，台股陷入盤整，新台幣匯率也暫時終結近期的升勢。

新台幣中午暫以31.391元兌1美元作收，貶值2.5分，台北外匯經紀公司成交量為5.27億美元。

外匯交易員表示，在日銀及Fed決策前，銀行間交投轉趨謹慎，多為實質性拋補，而日銀決策預計中午左右出爐，Fed則是明天凌晨公布。

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  • 新台幣匯率暫時終結近期的升勢，中午暫以31.391元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率暫時終結近期的升勢，中午暫以31.391元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

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