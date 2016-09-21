兆豐案174筆76帳戶 丁克華：下週秘密會議公布

針對「兆豐案」的174筆共76個可疑帳戶，金管會主委丁克華今天於立法院財政委員會上透露，司法單位已經透過一些「管道」拿到這些資料，並將於下週召開的財委會秘密會議，向立法委員公布。（資料照，記者朱沛雄攝）

2016-09-21 11:57

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對「兆豐案」的174筆共76個可疑帳戶，金管會主委丁克華今天於立法院財政委員會上透露，司法單位已經透過一些「管道」拿到這些資料，並將於下週召開的財委會秘密會議，向立法委員公布。

國民黨立委賴士葆表示，下週會安排一場秘密會議。對此，丁克華指出，秘密會議當然可以提供（相關資料）給立委看，但他們不能拿出來，所以不要擔心，金管會絕對沒有要包庇誰、隱瞞任何資料。

丁克華表示，金管會簽了MOU（合作備忘錄），相關資料必須遵守只供金融檢查、監理之用的國際規範及法規，不能給第三者，但我們司法單位已經逐步扣到這些資料了。

對於巴拿馬政府是否可接受？丁克華坦言「不能接受、不太好接受」。而整起兆豐案是否涉及洗錢，他說，這不是金管會能調查的，要由司法單位來查，金管會只能行政調查。

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