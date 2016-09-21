太景抗生素新藥 10月中國上市
2016-09-21 11:25
〔記者陳永吉／台北報導〕太景-KY（4157）研發的全新型抗生素--太捷信，確定10月要在中國上市了，根據太景的授權夥伴浙江醫藥估計，太捷信的最高年銷售額（peak sale）可望上看人民幣10億元（約48億台幣）。
太景表示，根據浙江醫藥傳來的消息指出，太捷信預計在10月份於中國正式上市銷售，太捷信是首例取得中國大陸1.1類新藥藥證的台灣新藥，也是第一個在中國上市的台灣新藥。
太景指出，2012年與浙江醫藥簽署太捷信生產及銷售授權協議，當時取得800萬美元簽約金（upfront payment），今年6月太捷信取得中國國家食品藥品監督管理總局的口服藥證，太景再獲浙江醫藥支付100萬美元里程碑款（milestone），一旦藥品上市後，根據雙方的授權協議，太景將取得太捷信在中國上市淨銷售額的7%~11%權利金（royalty）收入，這將成為太景營收的新動能。
太景表示，太捷信為新型無氟喹諾酮類抗生素，可對抗多種難治的抗藥性細菌，獲中國媒體評為「重磅新藥」，也被中國業界視為”超級抗細菌藥”， 可望作為社區性肺炎一線用藥。肺炎在各國常居致死原因前幾名，亞洲地區對新型抗生素的需求甚鉅。根據世界權威醫藥市場調查機構IMS統計，2015年喹諾酮類抗生素在中國銷售金額高達人民幣64億元（約10億美元）。
太景指出，太捷信除了授權予浙江醫藥於中國製造銷售外，也授權R-Pharm於俄羅斯、土耳其及前獨立國協等13國之專屬權；另外今年8月授權墨西哥Productos Científicos製藥開發拉丁美洲17國市場；加上文德藥業負責台灣的經銷代理，總計太捷信於全球海內外市場已拓展高達32國家。
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