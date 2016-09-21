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Fed官員去年來台 丁克華：未提到兆豐

2016-09-21  10:21

〔記者盧冠誠／台北報導〕為釐清「兆豐案」爭議，國民黨立委曾銘宗今天於立法院財政委員會上詢問，去年10月美國聯準會（Fed）派員來台派會金管會，上簽到什麼層級？金管會主委丁克華表示，只到銀行局長。

丁克華指出，從「書面資料」來看，Fed去年10月來台，並未提到「兆豐」這件事情，而當初是由銀行局副局長接見，最後只上簽到銀行局長。

丁克華表示，兆豐銀行是在今年5月18日把檢查報告及改善措施原文與中譯本，函報金管會。

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  • 圖為金管會主委丁克華。（資料照，記者朱沛雄攝）

    圖為金管會主委丁克華。（資料照，記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 丁克華 兆豐案 兆豐銀涉洗錢 曾銘宗 金管會
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